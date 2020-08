Relax ma anche tanto spasso in montagna per Mercedesz Henger. La 28enne figlia di Eva lancia una piccola sfida. “Conoscete il nome di questi animali?”.

Si trova in vacanza in Trentino, la splendida Mercedesz Henger. Dopo settimane e settimane trascorse al mare un pò ovunque in giro per l’Italia, la bellissima figlia di Eva ha scelto la montagna per continuare a rilassarsi. Ed ora eccola protagonista di un incontro decisamente insolito.

LEGGI ANCHE –> Elena Santarelli, addominali in bella vista e quel sorriso super – FOTO

Infatti possiamo vedere la 28enne italiana di nascita ma ungherese per parte di mamma alle prese con alcuni animali che in tanti fra noi troveranno a dir poco strambi. Si tratta di alcuni lama, camelidi originari del Sud America ed in particolar modo del Perù e della zona andina nello specifico. Sono famosi per la loro resistenza ed anche per il loro ‘sputo’. Infatti, se innervositi od infastiditi, i lama prendono di mira la loro vittima designata. E vanno sempre a bersaglio.

LEGGI ANCHE –> Katia Pedrotti, muscoli tirati e posa sensazionale – FOTO

Mercedesz Henger, bella qualunque cosa faccia