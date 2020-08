“Non escludo nuovo lockdown” il grido di dolore del premier europeo

Macron si è rivolto alla nazione che nelle ultime ore ha registrato un picco di 7.379 nuovi positivi: “Faremo di tutto per impedire un nuovo lockdown”

Nuovo record di casi positivi in Francia, sono 7.379 nelle ultime 24 ore, stando al comunicato serale della Direzione generale della Salute (DGS). Record anche di tamponi, che sono stati quasi 900mila solo nell’ultima settimana (893.146).

“Non avrei imparato a sufficienza da quello che stiamo vivendo da alcuni mesi se vi dicessi che escludo totalmente un nuovo lockdown“. Lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, in conferenza stampa davanti alla stampa nazionale, rispondendo a una domanda sull’eventualità di una nuova chiusura totale del Paese di fronte ai numeri del contagio da Coronavirus.

Il capo di Stato ha poi aggiunto: “Noi però ci predisponiamo per fare di tutto per impedirlo. Chiudere le frontiere tra i Paesi europei sarebbe controproducente e soprattutto inefficace nella lotta contro il virus e la sua diffusione, non ha alcun senso”.

I contagiati risultati positivi al Covid-19 nel Paese erano 6.111 giovedì e 5.429 mercoledì 25 agosto. Questo è il numero più alto da quando i test sono stati condotti su larga scala. La soglia di 4mila positivi è stata superata più volte nelle ultime settimane. I casi positivi rilevati aumentano a causa della circolazione del virus e perché il numero di persone testate è in aumento ogni giorno (893.146 test eseguiti nell’ultima settimana).

Francia, 387 ricoverati gravi nelle terapie intensive

Il tasso di positività del test (R.I.) è stato del 3,9% per il periodo tra il 19 e il 25 agosto, in aumento rispetto al 3,8% dal 18 al 24 agosto e al 3,6% tra il 15 e il 21 agosto.

“Anche se rimangono a livelli limitati, gli indicatori ospedalieri (nuovi ricoveri ospedalieri e ricoveri in rianimazione) sono in aumento, soprattutto nelle regioni dove la circolazione virale è più intensa“, sottolinea il DGS, con un totale di 4.535 persone ricoverate (come giovedì), di cui 387 casi gravi in rianimazione (in aumento di +6 unità in 24 ore).

Dall’inizio dell’epidemia sono morte 30.596 persone in Francia, 20 solo nelle ultime ore, di cui 20.089 negli ospedali e 10.507 (dati di giovedì) nelle case di riposo e altre strutture sanitarie private.

21 dipartimenti su 100 sono ancora classificati come zona rossa di circolazione attiva del virus, mentre si estende l’obbligo di indossare maschere, soprattutto nelle grandi aree urbane. Il governo ha detto giovedì che voleva “fare tutto” per evitare di bloccare nuovamente l’economia del Paese.

