Puzza di piedi? I rimedi per dire addio al cattivo odore

Puzza di piedi addio grazie ad alcuni consigli per prevenire il cattivo odore e trucchi per usare dei rimedi naturali molto efficaci

La puzza di piedi è un fastidioso disturbo che affligge parecchie persone, uomini e donne indistintamente, come giovani e anziani. Non è facile liberarsi della puzza di piedi e per chi ne soffre non è raro vedere qualcuno che si ottura il naso o scappa via per colpa di un odore insopportabile.

Insomma un vero incubo per chi ne soffre che va a incidere anche sulle relazioni sociali e che provoca non poco imbarazzo. Tra ragazzi non è raro sentire l’espressione: “I tuoi piedi puzzano di formaggio!”. L’espressione non è sbagliata in fin dei conti perché alcuni studi hanno dimostrato che il batterio che origina la puzza dei piedi è lo stesso che fa fermentare un formaggio olandese, il Limburger.

La puzza dei piedi nella maggior parte dei casi deriva proprio da un problema batterico. I batteri si fermano sul piede e vi restano se non viene eseguita una buona pulizia ed igiene. È proprio la trascuratezza che porta alla proliferazione del Brevibacterium che unito ad altri batteri produce quell’odore mal difficile da sopportare. Come ovviare a tutto questo? C’è un rimedio naturale molto efficace.

Puzza di piedi, i rimedi naturali contro il cattivo odore

Come combattere dunque la puzza dei piedi? Innanzitutto con un lavaggio regolare e molto frequente. Altra cosa essenziale è eseguire un’attenta asciugatura dei piedi, ma soprattutto delle dita. A questo punto è opportuno aggiungere del talco che assorbe e rinfresca.

Spesso la puzza dei piedi deriva dalle cattive abitudini. Tenere tutti i giorni le scarpe ai piedi e non toglierle nemmeno quando sono sudati. Quando si è a casa è importante restare a piedi dopo averli lavati così da farli respirare.

Ma per chi nonostante queste accortezze continua ad avere puzza di piedi può provare con l’uso salvia che è un potente antisettico e un profumatore naturale. Cosa usarla? Da aggiungerla al pediluvio sottoforma di decotto.

Ottima anche la vodka, anch’essa dalle proprietà antisettiche ed elimina odori. È da usare versandone qualche goccia su un panno da strofinare sui piedi oppure alla soluzione del pediluvio.

Da non sottovalutare, infine, il bicarbonato, utile sia per fare il pediluvio che da versare un po’ nelle scarpe, ripulendole prima di indossarle.

