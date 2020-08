Raffaella Fico posta una foto su Instagram dove mostra un sorriso smagliante, a chi sarà rivolto?

Raffaella Fico condivide una foto diversa dalle solite. In questa foto appare sdraiata sul divano e in primo piano c’è un sorriso smagliante. Chissà per che cosa sta sorridendo la bella Raffaella. Nella didascalia scrive: “Ridere, ridere sempre“. Dopo aver trascorso le vacanza estive tra Mykonos, Versilia e Positano, Raffaella sembra rientrata a Milano. Insieme a lei durante le vacanze c’era il nuovo fidanzato, Giulio Fratini. Sarà dedicato a lui il sorriso nell’ultima foto condivisa dalla showgirl. La coppia è apparsa già molto affiatata e innamorata. Dopo la relazione con il calciatore Mario Balotelli, da cui ha avuto una figlia Pia, la Fico ha avuto diverse relazione non durature.

La bella napoletana infatti è stata a un passo dalle nozze con Gianluca Tozzi, figlio del grande Umberto Tozzi. Non è mai stato chiarito il motivo della rottura con Tozzi dal momento che si dovevano sposare. La Fico sui social network aveva detto di non voler parlare di Gianluca, poiché aveva già sofferto abbastanza. Dopo Tozzi è arrivato nella vita di Raffaella il procuratore sportivo, Alessandro Moggi. Un’altra storia troncata a un passo dal matrimonio, sembra un vizio. Con Moggi stessa storia che si ripete, e la Fico lo lascia. La showgirl aveva dichiarato di voler accanto a lei un uomo in tutto e per tutto, e che quando qualcosa viene a mancare nella sua definizione di uomo lei pone fine a una storia.

Il nuovo amore e il bel rapporto con l’ex Mario Balotelli

Oggi la Fico ha ritrovato l’amore accanto all’imprenditore fiorentino, Giulio Fratini. Il nuovo fidanzato appartiene a una famiglia con un’impero che il giovane ha ereditato. Infatti Fratini sta portando avanti il brand di abbigliamento della famiglia che si chiama Rifle, ricoprendo il ruolo di presidente. Il giovane è anhe titolare di alcuni Hotel di lusso e di una collezione di orologi miliardaria. Recentemente era apparso sulla nota rivista Forbes, nella classifica dei cento talenti under 30 più promettenti. La showgirl condivide foto bellissime con il nuovo compagno e sembra davvero felice, speriamo che stavolta sia la volta buona per la Fico.

Per quanto riguarda Mario Balotelli e la Fico, pare che i due abbiamo trovato una quadra e siano in buoni rapporti sopratutto per il bene della loro figlia Pia. Raffaella è stata anche accanto al calciatore di recente per la scomparsa del padre.

