Valentina Vignali è sempre più bella: la cestista ama condividere scatti imperiosi sui social in cui mette in mostra la sua avvenenza.

Valentina Vignali è una brava cestista ed una modella particolarmente bella. La ragazza è anche una nota infuencer e vanta ben 2,3 milioni di follower su Instagram. La nativa di Rimini sa come deliziare e incantare la platea del web: i suoi scatti sono quasi sempre bollenti e le sue ‘curve’ stratosferiche conquistano spesso la scena. Valentina, poco fa, ha condiviso un bellissimo selfie in primo piano: il suo décolleté non passa inosservato.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Cecilia Rodriguez, selfie in primo piano e décolleté incantevole: bellissima – FOTO

Il selfie di Valentina Vignali: che bellezza