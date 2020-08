Valerio Staffelli saluta su Instagram il padre recentemente scomparso

Valerio Staffelli, il noto inviato di Striscia la Notizia, comunica sui social la scomparsa del padre.

Valerio Staffelli, uno dei più amati inviati del tg satirico Striscia la Notizia,dedica un post alla scomparsa del padre, avvenuta nella giornata di ieri. Lungo il post di commozione che scrive Staffelli per il padre Gennaro, chiamato Ciccio venuto a mancare all’età di 82 anni. Lo ricorda come un uomo che nella vita si è dedicato al lavoro di commerciante e alla famiglia. Un uomo ironico che sino alla fine ha cantato per rallegrare la sua famiglia, consapevole che quelli sarebbero stati gli ultimi momenti prima di passare a miglior vita.

Solo tre anni fa la perdita del fratello Alessandro

Forte il dolore del noto inviato, ma la volontà di rendergli omaggio sui social lo era di più. Ha voluto ricordare il padre, dedito alla famiglia e importante nella vita di Valerio, che l’ha aiutato quando ancora sconosciuto si districava tra i vari provini per fare quello che più desiderava, lavorare in TV. Tentativi che lo stesso Valerio ha potuto avere grazie allo stipendio che percepiva aiutando nell’attività di famiglia. Un lutto che pesa moltissimo per Valerio Staffelli, avvenuto a soli 3 anni di distanza dalla scomparsa di un altro membro della famiglia, il fratello Alessandro venuto a mancare a soli 51 anni.

Forte il contributo che Gennaro Staffelli diede al figlio; lo stesso “Come la va” che Staffelli usa durante i suoi servizi su Striscia, ormai da ben 24 anni, l’ha ereditato dal padre. Era un’espressione che il commerciante infatti usava quotidianamente con i suoi clienti.

