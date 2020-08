A decenni di distanza dalla sparizione di Ylenia Carrisi, salta fuori una indiscrezione che risulta essere tutt’altro che trascurabile. Riguarda una confidenza.

Il caso relativo alla scomparsa di Ylenia Carrisi si arricchisce di un ulteriore dettaglio. Secondo quanto riportato da il21.it, la primogenita di Al Bano e Romina Power, che sparì nel nulla il 31 dicembre 1993 mentre si trovava negli Stati Uniti senza la famiglia, avrebbe annotato dei pensieri personali molto significativi in un suo diario segreto.

A questi appunti verrebbe dato un peso specifico rilevante, in quanto Ylenia pare facesse riferimento a quello che era il suo rapporto conflittuale in particolar modo con il papà. Cosa sappiamo delle ultime ore ultime ore in cui Ylenia Carrisi venne avvistata? Che si trovava in un albergo di New Orleans, in Louisiana. E che non era da sola. Infatti condivideva una stanza con Aleksander Masekela, un trombettista con alle spalle dei precedenti per droga e maltrattamenti. Ma che da questa vicenda ne è sempre uscito pulito, in qualche modo. Nonostante i Carrisi diffidassero fortemente di lui, la polizia statunitense non ha mai raccolto prove a sufficienza per incriminarlo.

Ylenia Carrisi morte, le parole che lei avrebbe scritto nel suo diario

La giovane Ylenia venne notata dal personale dell’albergo mentre lasciava la struttura, senza portare nessun effetto personale con sé. Il21.it riferisce che l’allora 24enne Ylenia Carrisi avrebbe scritto nel suo diario segreto di non volere più vivere in Italia. “Ma papà non me lo permetterà mai”. Una confidenza che la ragazza avrebbe fatto anche alla zia Taryn, sorella di Romina, scomparsa verso la fine di giugno 2020 per una brutta malattia. Da allora, riguardo a quello che è il destino della ragazza, non si è mai più saputo nulla.

Al Bano presentò un certificato di morte ufficiale al Tribunale di Brindisi nel gennaio del 2013. Ma Romina ed i loro figli Yari, Romina Jr. e Cristel, sperano ancora in fondo di potere ritrovare la loro Ylenia.

