Agus Gandolfo, sexy “sirenetta” nel mare incantato: fisico statuario – FOTO

Agus Gandolfo saluta l’estate 2020 con una performances da ciliegina su una torta nunziale. Costume sexy per la “sirenetta” del mare e lato A da infarto

Tripudio di likes per l’ulitma in “bianco” di Agus Gandolfo, apprezzata da quasi 85 mila fan durante una performance che ha tutto il sapore di un punto di non ritorno di questa estate, fitta di momenti malinconici.

Se qualche volta i trascinatori della bellezza femminile hanno potuto arrangiare un sorriso, Agus Gandolfo è sicuramente tra le protagoniste più affermate, che hanno saputo ottemperare alle promesse, richieste dal web.

L’estate 2020 è stata sicuramente l’estate della supermodella argentina, compagna di un “triste” Lautaro Martinez calciatore. L’apporto del suo glorioso fascino e della sua esuberante eleganza giovanile hanno riportato sulla cima dell’Empireo i malumori del campione argentino e non solo.

Anche i fan possono dichiararsi sodisfatti delle sue spettacolari performances da “novizia” dei social, Instagram su tutti. Prima di abbassare il sipario sulla splendida vacanza in Sardegna di Agus, all’insegna dell’amore puro e sincero c’è spazio per un’ultima prestazione, l’ennesima di un’estate da urlo per la 24enne di Mendoza.

L’ultimo capitolo di una rovente estate sarda per Agus Gandolfo: che splendore!