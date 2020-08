È a dir poco sensazionale Barbara D’Urso. La conduttrice televisiva di Mediaset mostra delle curve sorprendenti in piscia, fans senza parole per lei.

Visualizza questo post su Instagram Caffè shakerato 😜 #thelastone #sitorna #colcuore❤️ Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso) in data: 29 Ago 2020 alle ore 3:31 PDT

Volgono alla fine anche le vacanze di Barbara D’Urso. La presentatrice televisiva di Mediaset ha trascorso svariate settimana nella sua terra d’origine, in provincia di Napoli. E tante volte è parsa più splendente del sole che l’ha illuminata.

Il 63enne volto televisivo ha infatti stupito molti suoi followers per la perfezione estetica del suo apparire. Ci sono tanti scatti sul profilo Instagram personale di ‘Lady Cologno’ che letteralmente faranno cadere la mascella sul pavimento a tanti fra noi. Possiamo ammirare Barbara in pose conturbanti in costume da bagno, e con forme davvero generosissime. Di sicuro non proprie a tante donne della sua età.

Barbara D’Urso, stupefacente in costume: “Che corpo da schianto”