Cecilia Rodriguez a sulla barca mostra un lato B fantastico-FOTO

Cecilia Rodriguez è in vacanza sulla barca e sfoggia un lato B notevole, sarà una frecciatina all’ex Moser

Visualizza questo post su Instagram 🙏🏻 Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real) in data: 28 Ago 2020 alle ore 2:52 PDT

La piccola Rodriguez è ancora in vacanza al mare, d’altronde la stagione non è ancora finita c’è ancora qualche giorno per fare un tuffo in mezzo al mare. La Rodriguez condivide uno scatto in barca mostrandosi in tutta la sua bellezza, e l’occhio cade inevitabilmente sul lato B dell’argentina, che è notevole. Sarà una foto mirata a far ingelosire l’ormai l’ex fidanzato Ignazio Moser? Potrebbe essere dal momento che recentemente si sono scoperti retroscena interessanti sulla causa della rottura fra i due.

La coppia era apparsa distante già da un pò, fino a quando non sono trapelate notizie certe sulla rottura. I due non condividevano più foto insieme ed erano andati in vacanza separatamente. Pare ci sia stato anche un brutto litigio a causa della gelosia della Rodriguez. Le cause reali non erano mai venute a galla fino ad ora. Sembrerebbe dunque che Moser abbia incontrato casualmente in un ristorante la conduttrice Diletta Leotta e che non le abbia staccato gli occhi di dosso. Cecilia infuriata e presa dalla gelosia ha fatto una scenata e da lì i rapporti si sono incrinati.

Erano prossimo al matrimonio e volevano crearsi una famiglia

Visualizza questo post su Instagram vivere così ….. 🤍 Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real) in data: 20 Lug 2020 alle ore 6:58 PDT

La coppia era una delle più solide dello spettacolo, infatti la fine della loro storia è arrivata come un fulmine al ciel sereno. Parlavano spesso di matrimonio e di avere dei figli, e ora è tutto finito. Pare non sia un periodo fortunato in amore per le sorelle Rodriguez. Anche Belen infatti fresca di rottura con il marito Stefano De Martino, anche lì probabilmente a causa di una scivolata. A quanto pare nel mondo dello spettacolo è difficile tenersi un uomo, appena ti giri è già attaccato alla gonna di un’altra.

Visualizza questo post su Instagram 🖤 Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real) in data: 20 Ago 2020 alle ore 9:59 PDT

In ogni caso la Rodriguez sembra aver preso con filosofia la rottura, nelle foto su Instagram appare spensierata sull’Isola di Capri in vacanza con gli amici. Condivide foto sensuali in costume, forse per provocare Moser e mostrargli cosa si è perso.

