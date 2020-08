Chi è Dajana Roncione, l’attrice siciliana che sposerà il leader dei Radiohead

Il leader dei Radiohead Thom Yorke sposerà l’attrice italiana Dajana Roncione il mese prossimo, dopo quattro anni di relazione: rivelato il luogo del matrimonio

Si sono conosciuti e innamorati nel 2016 e da allora non si sono più separati. Il leader dei Radiohead Thom Yorke convolerà a nozze con la sua fidanzata. Lei è Dajana Roncione, nata a Palermo e giovane attrice che si sta spianando la strada nel cinema e nella televisione. Il pubblico la ricorderà per aver preso parte al film di Michele Placido “Il grande sogno” e “Baarìa” di Giuseppe Tornatore. Più recentemente ha preso parte al film biografico di Mia Martini “Io sono Mia“, andato in onda lo scorso anno su Rai1. L’attrice ha interpretato il ruolo della cantante Loredana Bertè.

La location del matrimonio di Thom Yorke e Dajana Roncione

Non manca molto al matrimonio, i due diranno “sì” il prossimo 19 Settembre. È stata rivelata in esclusiva anche la location delle nozze che avverranno proprio in Italia. Thom e Dajana si sposeranno a Bagheria, omaggiando così le origini siciliane dell’attrice e per la felicità del cantante che ha imparato ad amare questa terra. Nello specifico il matrimonio avverrà presso la villa Valguarnera, ricordata anche per essere stata utilizzata dal regista Ferzan Ozpetek per il film “La Dea Fortuna“.

Per il frontman dei Radiohead si tratta del secondo matrimonio, dopo quello con la fotografa Rachel Owen dal quale ha avuto due figli, Noah e Agnes Mair. La coppia si è separata nel 2015 e un anno dopo Rachel ha perso la vita a causa di un tumore. A stargli accanto in questo delicato momento è stata proprio Dajana. Quattro anni di relazione vissuti intensamente e che hanno portato la coppia a decidere di voler suggellare il loro rapporto promettendosi amore eterno.

