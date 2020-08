Chiara Ferragni parla di diritti LGBT: “Sono inorridita. A mio figlio direi…”. L’influencer si è schiarata su Instagram contro alcuni commenti omofobi che sono stati fatti

Chiara Ferragni nelle ultime ore ha deciso di asfaltare alcuni commenti omofobi fatti da una semi-famosa influencer, che ha pubblicato una serie di storie sul suo profilo che ha fatto arrabbiare tutti. La ragazza si è espressa duramente contro il pensiero di crescere i figli con una mentalità aperta per quanto riguarda la sessualità.

Chiara Ferragni parla di diritti LGBT su Instagram: “Sono inorridita da certi commenti”

“Non è che perché non bisogna discriminare i gay dobbiamo far crescere i nostri figli con quella mentalità che se sei uomo puoi andare con un uomo e che se sei una donna puoi andare con una donna” ha detto in una serie di storie su Instagram. “Un bambino fai di tutto per crescerlo con la mentalità che se è un maschio deve stare con una donna, perché questa è la vita”.

“Chiara ha deciso di rispondere a questi commenti stupidi ed ignoranti. “Quando mio figlio me lo chiederà, gli dirò che sono due persone che si amano” ha replicato. “Cosa c’è di così difficile da capire? In tutta onestà certi commenti mi inorridiscono. Una famiglia è formata da persone che si vogliono bene, punto”.

Pioggia di likes per il commento dell’influencer e di commenti: “Grazie Chiara, con la popolarità che hai è importante che tu la pensi in questo modo!”.