Coronavirus, il bollettino del 29 agosto: i dati dell’epidemia

Il Ministero della Salute, nella giornata di oggi sabato 29 agosto, ha comunicato il bollettino dell’epidemia da Coronavirus in Italia

In attesa del bollettino del Ministero della Salute, ecco i dati sull’epidemia della giornata di ieri venerdì 28 agosto diffusi tramite la relativa tabella sanitaria. I contagi complessivi dall’inizio dell’emergenza è salito a 265.409 casi. Il numero degli attualmente positivi è 23.035. Il numero dei guariti è giunto a 206.902. I decessi, invece, hanno raggiunto le 35.472 unità. Anche le terapie intensive hanno registrato un aumento: 74 in totale.

Bollettino Ministero della Salute: i numeri del Coronavirus in Italia nella giornata di venerdì 28 agosto

Il Ministero della Salute nella giornata di ieri ha reso noto i numeri sull’epidemia da Covid-19 in Italia. Il numero dei contagi complessivi è salito a 265.409 con un incremento di 1.462 casi. Di questi 23.035 sono gli attualmente positivi, ossia 1.103 in più rispetto a giovedì. Il numero dei pazienti in terapia intensiva invece è pari 74 (+4), mentre quello dei guariti è salito a 206.902 (+348). Infine, nel bollettino, si evince che i decessi hanno subito un incremento di 9 morti portando il bilancio a 35.472.

Bollettino Protezione Civile, l’aggiornamento sui numeri del Coronavirus di giovedì 27 agosto

Come di consueto il Ministero della Salute nella giornata di giovedì ha riportato i dati sull’epidemia da Covid-19 in Italia. Salito il numero dei casi di contagio nel nostro Paese per un totale di 263.949. Di questi attualmente positivi erano 21.932.

Aumentano i ricoveri nelle terapie intensive: 67 in totale. Il numero dei guariti era giunto a 206.554. Infine cresceva ancora il bilancio dei decessi per un totale di 35.463 vittime. A breve il bollettino di oggi con i dati aggiornati sull’epidemia da Coronavirus in Italia.

