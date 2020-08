Cristina Chiabotto è una donna bellissima: la 33enne ha deliziato la platea del web con un favoloso scatto in costume.

Cristina Chiabotto è una donna bellissima e non passa mai inosservata: gli scatti della 33enne deliziano costantemente i numerosissimi fan. La sua bellezza non la si scopre di certo oggi: la classe 1986 vinse il titolo di ‘Miss Italia’ nel 2004. La piemontese ha un grosso seguito sui social: il suo account vanta 599mila follower. Cristina, poco fa, ha messo in rete uno scatto a dir poco favoloso: la conduttrice e showgirl indossa un costumino molto sensuale.

Lo scatto da urlo di Cristina Chiabotto