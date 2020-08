Dieta di fine estate, come rimediare agli sgarri di Ferragosto

La dieta di fine estate è un regime alimentare sano che permette di recuperare la forma fisica dopo i numerosi sgarri del Ferragosto.

Come ogni anno, fine agosto è un momento di programmazione lavorativa e non solo. Dopo le cene gustose e un’alimentazione poco curata durante le ferie, è il momento di depurarsi dagli sgarri estivi. Esiste infatti una dieta detox ideale per questo periodo di rientro alla solita routine. Tale dieta, se eseguita correttamente può aiutare a recuperare la forma fisica, si possono perdere sino 3 kg già la prima settimana.

Dieta di fine estate, in cosa consiste

Cibi sani e poche calorie, queste sono le caratteristiche principali della dieta. L’uso di verdura e frutta – da evitare le banane – aiuta certamente l’organismo a depurarsi e sgonfiarsi. Si consiglia per colazione yogurt – sia magro che greco – abbinato ad un frutto.

A pranzo si predilige il consumo di pesce fresco per avere il giusto apporto nutrizionale. Perfetto insieme ad un’insalata di rucola, che possiede proprietà depurative. Legumi sì, ma non tutti: la dieta di fine estate infatti consiglia il consumo di lenticchie. Perfetto il tofu, ma il suo gusto particolare lo rende un alimento non amato da tutti. Da evitare i cibi fritti, salati e affumicati. Per quanto riguarda le bevande, sconsigliate quelle gassate ed il caffè; una richiesta questa che non sarà facilmente condivisibile. Bere molta acqua, massimo 2 litri al giorno.

Per quanto riguarda i carboidrati, il riso integrale è consentito in questo regime alimentare, lo stesso vale per il pane, sempre integrale. Tuttavia, si auspica il consumo dei carboidrati più a pranzo che a cena, l’ultimo pasto infatti meglio se composto da pochi alimenti semplici in modo che il pasto non interferisca con il sonno notturno.

