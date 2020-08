Elisabetta Gregoraci: «Io e Nathan stiamo bene, Flavio fa di testa sua»

Elisabetta Gregoraci ha commentato il contagio dell’ex marito, Flavio Briatore: «Consiglio a tutti prudenza, poi ognuno fa di testa sua». Intanto si prepara ad entrare nella Casa del Grande Fratello.

Elisabetta Gregoraci commenta il contagio di Flavio Briatore, suo ex marito e padre di suo figlio Nathan, che è risultato positivo al Coronavirus.

«Grazie a Dio Nathan sta benissimo, ha fatto il tampone ed è negativo» dice la showgirl al Corriere della Sera. E alla domanda se abbia consigliato a Briatore prudenza, Elisabetta risponde «Lo consiglio sempre, a tutte le persone che mi sono vicine. Poi ognuno fa di testa sua».

É proprio la prudenza ad aver accompagnato l’estate della modella. La Gregoraci, infatti, ha trascorso un’estate tranquilla, proprio per evitare di mettere in pericolo sé e suo figlio.

«Ho fatto vacanze tranquille, mai come quest’anno – ha detto – Niente estero, solo due giorni in Calabria, poi a Forte dei Marmi e infine in Sardegna»

Ed è proprio la Sardegna ad essere nell’occhio del ciclone per i boom di contagi. Colpa delle notti all’insegna del divertimento e degli assembramenti, in locali come, appunto, il Billionaire.

A tal proposito la bella showgirl ha spiegato «Il problema non è la notte sarda, ma sono le notti in generale. Con tutto quello che abbiamo passato, capisco la voglia di evadere, ma questo problema esiste e non ce lo dobbiamo scordare. Servono tutte le attenzioni e le precauzioni, non bisogna sottovalutare niente».

Elisabetta si prepara a lasciare Nathan: destinazione GF!

L’apprensione di Elisabetta, d’altronde, è dovuta anche al suo essere madre. Proprio a suo figlio Nathan rivolge le preoccupazioni in vista dell’imminente partecipazione al Grande Fratello. «Non siamo mai stati lontani per più di nove giorni quindi, anche se ho preparato tutto, il pensiero c’è» dice.

E aggiunge «Prima di accettare ne ho discusso con lui: Nathan ha 10 anni, e grande e grosso il mi piccolo gigante buono, e parla anche come un adulto…alla fine per lui sarà anche un sollievo allontanarsi per un po’ da una mamma così fisica, rompiscatole».

In ogni caso, la presentatrice calabrese ha già pensato a come non far sentire a Nathan la mancanza di mamma: «Gli ho scritto una serie di lettere dove gli dico cose tipo “ti voglio bene “ti penso “studia” e poi certo “mettiti la canottiera”».

