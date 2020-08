Francesco De Gregori e Antonello Venditti realizzano a sorpresa una cover: insieme hanno dato vita alla rivisitazione di “Canzone”, omaggiando Lucio Dalla

Nel 1996 Lucio Dalla pubblicò l’album “Canzoni” dal quale estrasse come primo singolo il brano scritto insieme a Samuele Bersani, “Canzone“. A sorpresa Francesco De Gregori e Antonello Venditti hanno pubblicato una cover di questo brano prodotta da Alessandro Canini, in omaggio al cantautore italiano scomparso otto anni fa. Non è la prima volta che i due artisti italiani collaborano, anzi. Correva il 1972 quando regalarono al pubblico due duetti nell’album “Theorius Campus“. Le loro voci tornano a unirsi in studio di registrazione per la rivisitazione del brano dell’amico Lucio, con il quale hanno condiviso innumerevoli palchi e momenti di vita.

Antonello Venditti e Francesco De Gregori insieme allo Stadio Olimpico

Francesco De Gregori ha voluto omaggiare l’amico e collega con il quale ha avuto modo di lavorare in più occasioni. Dal tour negli stadi “Banana Republic“, all’omonimo album live, seguito trent’anni dopo dalla pubblicazione di “Work in Progress” nel quale troviamo proprio un duetto su questo brano. Si è voluto affiancare oggi a un altro grande cantautore italiano, Antonello Venditti, e i due artisti saliranno sul palco dell’Arena di Verona mercoledì 2 settembre per i Seat Music Awards. Con molte probabilità il pubblico potrà ascoltare live la cover di “Canzone” e seguire in diretta su Rai1 lo spettacolo.

Antonello Venditti e Francesco De Gregori hanno annunciato negli scorsi mesi un evento unico allo Stadio Olimpico di Roma. Inizialmente previsto per il 5 Settembre 2020, ha subito un rinvio a causa del Coronavirus ma la nuova data è già stata fissata per il 17 Luglio 2021. Il pubblico avrà la possibilità di assistere a un concerto davvero speciale, che porterà sul palco un pezzo di storia della musica italiana.

