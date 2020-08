Madrid, brucia un grattacielo in città: è stato evacuato – VIDEO

Stamattina un terribile incendio ha interessato un palazzo nel quartiere Hortaleza a nord di Madrid: non ci sono stati feriti

Stamattina all’alba un terribile incendio è divampato nel quartiere dei Hortaleza a nord di Madrid. Le fiamme hanno avvolto i piani superiori dell’edificio, che è stato completamente evacuato senza fare feriti. Il palazzo è situato in calle Dulce Chacón. È una torre di nuova costruzione di 20 piani e une terrazza, costruita insieme a altre cinque simili nella zona chiamata Pinar de Chamartín. Secondo fonti locali, il grande incendio è stato controllato e domato. I vigili del fuoco di Madrid hanno usato due gru alte 70 metri, da cui hanno gettato acqua sui sei piani superiori del palazzo, anche se le fiamme hanno interessato solo gli ultimi tre piani e il terrazzo. Dovuto al fatto che non c’era vento in queste ore a Madrid, le fiamme non hanno raggiunto gli edifici circostanze e non si sono propagate ai piani inferiori, secondo sempre quanto raccontato da fonti locali.

LEGGI ANCHE -> Ventenne uccide il padre accoltellandolo nel sonno

Incendio a Madrid: i vigili del fuoco sono rimasti nell’edificio per mettere in sicurezza la zona

Una volta controllato l’incendio, i vigili del fuoco sono entrati nell’edificio alle 8:45 per metterlo in sicurezza: è stato infatti evacuato e non ci sono stati fortunatamente feriti, anche se la protezione civile ha lasciato in zona i suoi team d’emergenza.

LEGGI ANCHE -> Viviana Parisi. Trovato sangue sul luogo del ritrovamento del corpo

Incendio en #Madrid, edificio de la isla de #Chamartin Ya está controlado. Gran actuación de @BomberosMad pic.twitter.com/sOw4dJomTA — Sergio Alarcon (@SergioAlarconGo) August 29, 2020

Sono state limitate tre strade di accesso alla città attraverso una delle autostrade principali di Madrid e nella zona di Arturo Soria il traffico viene deviato attraverso una strada secondaria.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter