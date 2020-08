Maltempo a Milano: alberi caduti e allagamenti

Maltempo a Milano e hinterland. Un violento nubifragio ha abbattuto alberi, scoperchiato tetti e provocato allagamenti. Ma i danni restano contenuti.

I milanesi sono alle prese, ancora una volta, con i danni del maltempo. Nella scorsa notte un violento nubifragio ha scoperchiato tetti, allagato cantine e sottopassi, danneggiato cornicioni e abbattuto molti alberi. La pioggia consistente è cominciata ieri sera, ed è andata avanti insistentemente per diverse ore.

La buona notizia è che non c’è nessun ferito. Tuttavia, i vigili del fuoco sono ancora all’opera per rimediare ai capricci di pioggia, vento e fulmini che, frequentemente, mettono in difficoltà i meneghini.

Leggi anche –> Cambiamenti climatici: situazione meteorologica critica nel Regno Unito

Temporali per tutto il week end

Il maltempo si è abbattuto anche su Piemonte e Veneto, seppur in modo meno violento.

Secondo il Comando provinciale dei vigili del fuoco, i danni più consistenti hanno interessato la zona nord di Milano, tra Sesto San Giovanni e Monza. Ma anche Lecco, Como e le zone montane non se la cavano benissimo.

Il brutto tempo interesserà la zona per il resto del week end. Forse, per i milanesi, è arrivato il momento di salutare l’estate.

Leggi anche –> Vincenzo De Luca sui social fa i suoi migliori auguri a Briatore

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter