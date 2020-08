Michelle Hunziker condivide un video mentre prepara la pappa per il suo odino

Michelle Hunziker condivide un video tenero mentre prepara la pappa per il suo Odino, il nuovo membro della famiglia è un levriero grigio bellissimo. La bella conduttrice ha già altri due cani stupendi Lily e il suo cucciolo Leone, sono due barboncini toy color albicocca. Recentemente la famiglia Trussardi-Hunziker ha voluto aggiungere un membro a quattro zampe alla famiglia. Quando Michelle ha annunciato che avrebbero preso un piccolo levriero, ha spiegato che Tomaso, suo marito ne aveva sempre desiderato uno.

Ricordiamo infatti che il marchio della famiglia Trussardi è rappresentato da un Levriero. Il marchio Trussardi è nato nel 1911 a Bergamo per volontà di Dante Trussardi. Inizialmente producevano sopratutto guanti di lusso. Ad oggi il marchio Trussardi produce abbigliamento e accessori di tutti i generi sia per uomo che per donna. Il simbolo del levriero nasce quando il figlio di Dante subentra in azienda negli anni 70. Nicola Trussardi che vuole dare un impronta diversa all’azienda porta due novità importanti, crea una linea di accessori e abbigliamento tutti contraddistinti dal nuovo simbolo, il levriero.

TI POTRRBBE INTERESSARE ANCHE>>>Antonella Clerici e la dieta, qual è il suo segreto di bellezza

Il levriero come simbolo del marchio Trussardi

Perché un levriero però ci chiediamo per rappresentare un marchio di moda. La risposta è perché rappresenta tradizione, eleganza, dinamicità e spirito d’innovazione. Inoltre ricordiamo che Dante Trussardi amava andare a caccia, infatti è morto proprio in un’incidente di caccia, ed è risaputo che il levriero è un cane da caccia per le lepri. Si ricorda anche che il levriero nell’antichità era il cane della nobiltà, pertanto si sposa bene con tutte le caratteristiche fondanti del marchio Trussardi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Giorgia Rossi, posa sensuale da guardiana di casa: la Leotta è avvisata – FOTO

Pertanto Tomaso dopo tanti anni al lavoro con i levrieri del suo marchio, ha deciso di adottarne uno vero in carne ed ossa. E quanta gioia che ha portato in casa Trussardi, va già d’accordo con gli altri due cani ed è una forza della natura. Come vediamo anche nel video postato dalla conduttrice, come salta per arrivare alla pappa il cucciolo.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Tw itter.