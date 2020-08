Naike Rivelli perizoma e basta: sospesa nell’aria – FOTO

Naike Rivelli ha abituato i suoi follower a foto di volta in volta sempre più strabilianti ma questa volta si è davvero superata

Naike Rivelli ha postato uno scatto su Instagram a dir poco particolare. La figlia di Ornella Muti si è arrampicata su quello che sembra essere un balcone e così sospesa per aria è rimasta mentre qualcuno l’ha immortalata. Vestita solo del perizoma con il lato B completamente in vista che fa capolino sul mare di Napoli illuminato solo dalla luce della luna. Naike ha un bellissimo fisico di cui però probabilmente non sempre è andata fiera visto che poche settimane fa ha raccontato ai suoi fan che ha sofferto di disturbi dell’alimentazione perché appunto non accettava il suo corpo. Una malattia che le ha causato molti problemi e quindi nel lungo video di 15 minuti postato su Instagram ha deciso di dare consigli su come non cadere nella bulimia o anoressia, accettando il proprio fisico e superando gli eventuali complessi che spesso sorgono soprattutto quando si è molto giovani.

La foto di Naike Rivelli sospesa nell’aria con vista su Castel Dell’Ovo