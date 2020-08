Netflix, uscite imperdibili a settembre 2020: la lista completa. La piattaforma di streaming più famosa del momento si prepara ad un autunno tutto da scoprire

Netflix si prepara per il rientro dalle vacanze: e voi? Siete pronti a lasciarvi alle spalle l’estate appena trascorsa per piazzarvi davanti alla televisione? Non temete, la piattaforma di streaming più famosa degli ultimi anni ha pensato a voi! Ecco la lista completa delle uscite che ci saranno a settembre!

LEGGI ANCHE -> Orlando Bloom e Katy Perry sono genitori. Benvenuta, Daisy Dove

Netflix, le uscite imperdibili di settembre 2020

1/09

Hudson Hawk – Il mago del furto (film)

Spawn (film)

40 giorni e 40 notti (film)

Un weekend da bamboccioni 2 (film)

La maledizione di Chucky (film)

Piccoli Brividi 2 – I fantasmi di Halloween (film)

Moglie e marito (film)

Human Nature (film)

Che vuoi che sia (film)

H – ST 1 (serie)

La partita (film)

L’amore criminale (film)

I puffi 2 (film)

Baby Boss (Caccia al bambino (film interattivo)

Felipe Esparza: Bad Decisions St1 (serie TV)

Radio Freccia (film)

The Amazing Spider-Man 2 (film)

2/09

Bad Boy Billionaires: Inidia St1 (serie tv)

Freaks: una di noi (film)

Chef’s Table: BBQ ST1 (serie)

3/09

Il giovane Wallander ST1 (serie TV)

Love, Guaranteed (film)

Afonso Padiha: Alma de Pobre (film)

Was it love? ST1 (serie TV)

4/09

Poliziotto in prova (film)

Sto pensando di finirla qui (film)

La madre (film)

Away St1 (serie tv)

Changeling (film)

Un milione di modi per morire nel west (film)

Spirit Avventure in libertà: accademia equestre parte II (serie tv)

05/09

Bob & Marys – Criminali a domicilio (film)

06/09

Suicide Squad (film)

7/09

Il mio amico in fondo al mare (film)

8/09

StarBeam ST2 (serie)

#Alive (film)

Cargo (film)

9/09

La linea: l’ombra del narcotraffico (serie TV)

So much love to give (film)

Corazon Loco (film)

The social Dilemma (docu)

10/09

Memoria di Idhun (serie animata)

Julie and the phantoms (serie)

The Gift ST2 (serie)

11/09

The Duchess (film)

15/09

The terminal (film)

16/09

Baby ST3 (serie)

Le strade del male (film)

17/09

Django Unchained (film)

18/09

Ratched ST1 (serie)

Jurassic World: camp cretaceous ST1 (serie animata)

22/09

Jake Whitehall: Travels with my father ST4 (serie)

23/09

Enola Holmes (film)

27/09

Le regole del delitto perfetto ST5 (serie)

LEGGI ANCHE -> Orlando Bloom e il colpo di per Katy Perry: Ho pensato, wow