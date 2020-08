Scuola: consegnati banchi monoposto ad Alzano, Nembro e Codogno

Oggi la consegna del banchi monoposto e delle sedie proprio nelle località maggiormente colpite dalla pandemia

Sono stati consegnati stamane sedie e primi banchi monoposto previsti per la riapertura della scuola, il prossimo 14 settembre.

Si tratta di 350 banchi circa: ridimensionati rispetto a quelli tradizionali per consentire il necessario distanziamento. Consegnati, a partire dai paesi più duramente colpiti, per volontà del commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, Domenico Arcuri.

Prosegue, nel frattempo, il lavoro del Ministero degli Affari regionali con le Regioni, gli Enti locali, il Ministero delle infrastrutture e il Cts per la conferma definitiva sulle Linee guida sulla sicurezza per quanto riguarda i trasporti. Fissata per lunedì, 31 agosto, la Conferenza Unica sulla questione. Intanto il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, ha anche approvato il documento relativo al controllo dei casi di contagio nelle scuole.

Scuola: la consegna dei primi banchi monoposto

E’ avvenuta stamattina la consegna dei banchi monoposto: del tutto simili a quelli tradizionali fuorché nelle dimensioni, più ridotte. La produzione dei banchi monoposto era stata avviata tempo fa in vista della riapertura delle scuole in sicurezza. E proprio sulla sicurezza, il ministro per gli Affari generali, Francesco Boccia, si è detto soddisfatto dell’accordo raggiunto sul documento elaborato dall’Istituto superiore di sanità su questo tema.

Quello sulla sicurezza è un argomento particolarmente importante nella scuola e riguarda anche i possibili casi di contagio che vi possono sorgere. Il ministro Boccia ribadisce l’interesse prioritario sulla questione e la gestione dei casi attraverso il coordinamento di Asl, medici e tamponi. Sul tema della priorità e della collaborazione, “senza polemiche”, si pronuncia anche il ministro della Salute Speranza.

Anche il sindaco Virginia Raggi è intervenuta ricordando che la riapertura delle scuole porterà sicuramente con sè “delle criticità”, soprattutto in una città con migliaia di scuole come Roma, ed invita alla cooperazione di tutti.

