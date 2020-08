Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi, coccole in pubblico – FOTO

View this post on Instagram

I miei primi peperoni da balcone, che soddisfazione! Io e le piante abbiamo un buon rapporto solo se rimaniamo con le radici ben salde nel terreno, ma stavolta ci sono riuscita con una pianta da vaso! Quando Marica di Coldiretti me l’ha regalata pensavo che non avrebbe superato l’estate ed invece eccoci qua sorridenti che pensiamo al da farsi dopo la raccolta. Mangiare i peperoni è utilissimo, soprattutto in questo periodo così complicato in cui tutti abbiamo bisogno di una grande dose di anticorpi: in particolare quelli rossi, come questi che ho io, sono ricchissimi di vitamina C e di tutte le vitamine del gruppo B. Hanno anche una grande dose di provitamina A che protegge le vie respiratorie e, per parlare anche di cose più futili ma comunque utili, protegge anche da eritemi solari ed evita che la pelle si macchi. Quindi consiglio anche a voi una bella dose come sto facendo io, anche perché sono ancora di stagione e contengono pochissime calorie! Un trucco: per renderli più digeribili spellateli prima ed aggiungete in cottura qualche spicchio di mela. Ad esempio io stasera li cucinerò così: “PEPERONI CORNETTO FARCITI” •Dopo averli grigliati da tutti i lati, li metto a raffreddare nel sacchetto del pane, li spello e li asciugo. •Per la farcia: Tonno tritato fine e lavorato con del burro per renderlo più soffice al quale aggiungerete acciughe, prezzemolo, sale e capperi schiacciati a crema al mortaio. Poi unite i composti e farcite i peperoni mantenendo il gambuccio. Sistemateli in un piatto bianco. Se non avete i cornetti come me potete usare i peperoni a mó di involtini, basta tagliarli a losanghe ed arrotolarli. Preparate le papille gustative perché non ce ne sarà per nessuno! Ricetta rubata a @diegobongiovanni_official🤫😂 e fatta mia da subito ♥️ Fatemi sapere! #cucina #salute #gusto #benessere #mangiamoitaliano @maricalat @coldiretti