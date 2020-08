Segni Zodiacali e Tema Natale, in che modo ci influenza la Luna?

Quando si parla di Segni Zodiacali di solito ci si limita ad approfondire il Segno e l’Ascendente, ma come ci influenza la Luna?

Il Tema Natale è la “fotografia” del cielo al momento della nostra nascita. Sulla base di questa fotografia possiamo sapere in che posizione si trovavano gli astri nell’istante stesso in cui siamo venuti al mondo e come la loro posizione ci abbia influenzato e ci influenzi tutt’ora. Per gli appassionati di Astronomia o per chi semplicemente è affascinato dai “misteri del cielo”, il Tema Natale rappresenta un’importante risorsa per “riconoscersi” e capire che immagine si se stessi si dà all’esterno. Il nostro segno zodiacale corrisponde alla posizione del Sole al momento della nostra nascita. Ma come ci influenza invece la posizione della Luna?

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Zodiaco, la luna nuova avrà un forte impatto su questi tre segni a settembre

Segni Zodiacali e Luna, come ci influenza?

Non sempre (anzi quasi mai) Segno, Ascendente e posizione degli altri astri corrispondono. È proprio questa mancanza di coincidenza a far sì che le caratteristiche proprie di ogni segno acquistino sfumature diverse di persona in persona. Per calcolare la posizione della Luna al momento della nostra nascita sarà sufficiente utilizzare uno dei numerosi calcolatori presenti su internet.

La Luna guida le emozioni e i sentimenti. Avere la Luna in un determinato segno significa rispecchiarsi intimamente in quest’ultimo, sentirsi affini. Il segno indicato dalla nostra Luna indica la personalità che sentiamo propria nei momenti di massimo comfort e solitudine. Per esempio, la Luna in Vergine denota personalità analitica e spirito pacifico, quella in Bilanci raffinatezza e propensione al contatto umano.

Se volete scoprire qualcosa in più sull’Ascendente, cliccate al link sottostante!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Segni Zodiacali, che cos’è l’ascendente e a cosa serve?

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter