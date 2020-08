Smile, il nuovo album di Katy Perry: i riferimenti alla figlia Daisy

È finalmente uscito il nuovo album di Katy Perry, Smile, in cui ci sono riferimenti alla figlia, neonata Daisy, avuta con Orlando Bloom

Ieri è finalmente uscito uno degli album più interessanti del periodo del Covid-19. Il nuovo disco di Katy Perry si chiama Smile ed è il suo sesto lavoro in studio. Nella copertina ufficiale c’è la cantante vestita da clown triste. Ed è proprio un invito a sorridere in uno dei “momenti più bui” che ha attraversato l’artista, che aggiunge: “L’intero album è il mio viaggio verso la luce, con storie di resilienza, speranza e amore”. Il singolo che ha anticipato il quindo lavoro dell’artista è uscito il 10 luglio. In questa sua ultima fatica ci sono molti riferimenti alla figlia nata da poco, Daisy, che ha avuto dalla relazione con l’attore Orlando Bloom. Oltre al singolo Daisies, c’è altro come la canzone What Makes a Woman, dedicata proprio alla primogenita della coppia di artisti. La cantante ha dichiarato: “L’ho scritto per lei perché mi auguro che i suoi sogni non abbiano mai fine, che possa realizzarsi e diventare ciò che vuole, che non abbia paura di cambiare e che provi tutto quello che la vita può offrirle”.

Smile di Katy Perry: titletrack e video del singolo della cantante statunitense

Ecco di seguito il video di Katy Perry del singolo Smile, uscito in pieno lockdown negli Stati Uniti e le tracce dell’album omonimo.

La titletrack di Smile:

1 – Never Really Over 2 – Cry About It Later 3 – Teary Eyes 4 – Daisies 5 – Resilient 6 – Not the End of the World 7 – Smile 8 – Champagne Problems 9 – Tucked 10 – Harleys in Hawaii 11 – Only Love 12 – What Makes a Woman.

