Vite al Limite. Cynthia Wells ha abbandonato il programma: “Lui non capisce”

Vite al Limite. Il popolare programma in onda sul canale 31, Real Time, segue le vicende di pazienti patologicamente obesi

Protagonista della terza puntata della quinta stagione del programma Vite al Limite è Cynthia Wells. Quando conosciamo la donna per la prima volta ha 42 anni, viene da Oklahoma City e pesa 277 chilogrammi.

My 600 lb life è il titolo originale della trasmissione. Ha sicuramente il merito di averci aperto una visuale sul mondo di pazienti patologicamente obesi e sulle difficoltà fisiche e psicologiche che devono subire quotidianamente.

Cynthia non fa eccezione. Ex insegnante di sostegno, con l’accumulo di peso non ha più potuto svolgere il suo lavoro. Madre di 5 figli, era praticamente costretta all’immobilità. L’intera gestione del menage familiare era tutto sulle spalle della figlia undicenne Ukiah.

L’unico modo per sentirsi libera dagli impegni così gravosi per una giovane della sua età era la danza. Quando la madre non è potuta uscire per andare a vedere la figlia ballare durante uno spettacolo a causa della sua mole, è risuonato finalmente un campanello d’allarme.

Cynthia è partita alla volta di Houston, Texas, per farsi visitare dal chirurgo bariatrico Nowzaradan e dal suo team.

Vite al Limite. La rinuncia di Cynthia