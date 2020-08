Viviana Parisi. Trovato sangue sul luogo del ritrovamento del corpo

Viviana Parisi. Dopo giorni del ritrovamento del corpo della dj e del figlioletto Gioele, la squadra della polizia scientifica ha trovato nuovi indizi

Attraverso il luminol, la squadra scientifica della polizia di Messina è riuscita a rilevare tracce di sangue sul luogo del ritrovamento dei corpi di Viviana Parisi e del piccolo Gioele di soli 4 anni, nei boschi di Caronia.

Il giallo che ha toccato i cuori di tutti gli italiani durante le battute finali di quest’estate 2020, cela ancora misteri e lascia aperte congetture sulle modalità della morte di madre e figlio.

Pietro Venuti, legale di Daniele Mondello (marito e padre delle vittime) conferma il ritrovamento di tracce ematiche. Ha partecipato anch’egli agli accertamenti durati tutta la notte. Non si conosce ancora la provenienza del sangue.

Leggi anche >>> DJ MORTA, ESAMI SULL’AUTO DI VIVIANA: IL BAMBINO DECEDUTO DOPO L’INCIDENTE

Viviana Parisi e Gioele. Proseguono le indagini

Potrebbe non appartenere alla dj scomparsa e al bambino ma ad animali selvaggi della zona. Sono intervenuti anche veterinari per prelevare campioni da cani molossoidi, meticci e suini neri dei Nebrodi. Verrà successivamente fatta la comparazione tra il Dna estratto e quello del piccolo Gioele, ritrovato (come ricordiamo) da un volontario lo scorso 19 agosto.

Leggi anche > Caso Viviana, il padre accusa

Il rilevamento ematico è stato possibile anche grazie all’ausilio dei Vigili del Fuoco che avevano disboscato l’aerea per garantire un miglior svolgimento delle indagini a causa della fitta vegetazione dei dintorni.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter