Bimbo muore cadendo dal quarto piano del condominio

Tragedia a Bolzano, morto bimbo caduto dal quarto piano, troppo gravi le ferite riportate dal piccolo di appena 2 anni. Aperta un’inchiesta

BOLZANO – Non ce l’ha fatta il bambino di 2 anni caduto nel primo pomeriggio di oggi da una finestra di un appartamento al quarto piano della palazzina in cui viveva con la famiglia, un condominio di viale Europa a Bolzano. Le sue condizioni, stando alle prime informazioni divulgate dai soccorritori, si sono dimostrate subito molto gravi.

Il piccolo è stato trasferito d’urgenza all’ospedale San Maurizio di Bolzano, ma è morto poco dopo per le ferite riportate con la caduta. I carabinieri della Compagnia di Bolzano stanno compiendo accertamenti riguardo ciò che è accaduto.

Allo stato attuale, secondo quanto si apprende dalle forze dell’ordine, non ci sono elementi che facciano pensare ad un gesto avventato da parte dei genitori, ma solo da un tragico incidente domestico. Le generalità del bimbo non sono state divulgate alla stampa per rispettare la volontà della famiglia.

