Calciomercato Juventus, derby con l’Inter per un giocatore del Barcellona

Un vero e proprio derby di calciomercato si sarebbe innescato tra Inter e Juventus. I due club pare siano interessati al centrocampista del Barcellona Arturo Vidal che sembra ormai prossimo a dire addio ai blaugrana. Il giocatore cileno da tempo è seguito dai nerazzurri, ma nelle contrattazioni si sarebbe inserita la Vecchia Signora, destinazione che sembra attrarre maggiormente il 33enne. A confermarlo, secondo quanto riporta il quotidiano iberico La Cuarta, sarebbe stato il suo entourage.

Calciomercato Juventus, derby con l’Inter per Arturo Vidal

Proseguono incessanti le indiscrezioni sulle mosse di calciomercato della Juventus che si prepara ad iniziare la nuova stagione. Nelle ultime ore, i rumors vedrebbero un ritorno di fiamma tra la Vecchia Signora ed il centrocampista del Barcellona Arturo Vidal che ha lasciato Torino nel 2015 per trasferirsi prima al Bayern Monaco e successivamente al club blaugrana. Il cileno è da tempo seguito dall’Inter di Antonio Conte, che lo ha allenato ai tempi della Juventus, ma pare, stando a quanto riporta il quotidiano spagnolo La Cuarta, che il 33enne sia sedotto da un possibile ritorno in bianconero. A confermarlo sarebbe stato il suo entourage, il quale avrebbe affermato che Vidal sarebbe stato contattato dal tecnico nerazzurro che avrebbe provato a convincerlo, ma il giocatore vorrebbe certezze di far qualcosa di grande in Champions League.

Anche il neo tecnico della Juventus si sarebbe messo in contatto con il centrocampista per sondare il terreno. Vidal, dunque, stando alle parole del suo staff, riportate da La Cuarta, sarebbe molto attratto da tornare a vestire la maglia della Juve e giocare al fianco di Cristiano Ronaldo per poter provare a vincere la Champions League per la prima volta in carriera.

Adesso rimane da capire come si muoverà in questo contesto la squadra torinese che dovrebbe investire su un giocatore di 33 anni con un cospicuo ingaggio, circa 8 milioni di euro a stagione. Allo stipendio dovranno essere aggiunti anche i 15 milioni che il Barcellona chiede per lasciar partire il due volte vincitore della Coppa America.

Inter e Juventus dovranno anche tener d’occhio la concorrenza di altre società che hanno messo nel mirino il Guerriero. Tra questi ci sono anche l’Ajax, interessata anche al centravanti Luis Suarez, ed il Paris Saint Germain.

