Can Yaman, camicia slacciata e sguardo profondo: pioggia di likes – FOTO

Can Yaman, camicia slacciata e sguardo profondo: pioggia di likes. L’attore protagonista di Daydreamer ha fatto impazzire i suoi followers su Instagram

Can Yaman ha fatto impazzire i suoi followers con l’ultimo scatto pubblicato su Instagram, ma la verità è che dal suo esordio che continua a far girare la testa ai suoi fans che aumentano ogni giorno sempre di più e a dismisura.

Can Yaman ha fatto impazzire i suoi followers con l’ultimo scatto pubblicato su Instagram

Il protagonista della serie Daydreamer su Instagram, ma in generale sui social, è molto attivo. Pubblica spesso foto e post che ricevono in pochissimo tempo migliaia di likes. Can ha raggiunto il successo in fretta e inaspettatamente, soprattutto se consideriamo che la sua vita da adulto non era cominciata affatto in questo modo e sotto ai riflettori. Can, infatti, aveva studiato e si era laureato con il massimo nei voti in giurisprudenza. Quando aveva intrapreso la carriera da avvocato, però, si era reso conto di non voler fare questo per il resto della sua vita. E così ha deciso di mettersi in gioco e di tentare. E bisogna ammettere che ha fatto proprio bene!

Can su Instagram ha più di sette milioni di followers e pubblica spesso foto o frammenti di serie in cui ha recitato. Ogni post raggiunge sempre migliaia di likes. Tra l’altro l’attore è davvero molto amato qui in Italia, soprattutto dopo che è stato qui in vacanza lo scorso anno.