Caterina Balivo, ricordi d’amore a Capri: giovane e bellissima – FOTO

Caterina Balivo condivide sui social una serie di foto che la ritraggono a Capri alcuni anni fa. Era un giorno molto speciale.

Sono passati anni da quando Caterina Balivo partecipò a Miss Italia, classificandosi terza a Salsomaggiore Terme. Pochi si ricordano di quel momento, che tuttavia fu un punto di svolta per la vita della conduttrice. La partecipazione a Miss Italia segnò infatti l’inizio di una collaborazione duratura con l’evento, che in breve tempo le spalancò le porte del successo. Da allora, la Balivo ricorderà quell’avventura come uno dei momenti più importanti della sua vita, insieme al giorno delle sue nozze. Quest’ultime, tenutesi a Capri, la videro unirsi ufficialmente a Guido Maria Brera, suo compagno già da quattro anni. Oggi la conduttrice rivive il suo matrimonio con alcuni scatti che la ritraggono giovane e bellissima in abito bianco. Clicca su “successivo” per vederli!

Caterina Balivo, “cartoline” da Capri