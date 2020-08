Coronavirus, il bollettino del 30 agosto: i dati dell’epidemia

Il Ministero della Salute, nella giornata di oggi, domenica 30 agosto, ha comunicato i numeri dell’epidemia da coronavirus in Italia tramite bollettino.

Aggiornato il bollettino dell’epidemia da coronavirus in Italia dal Ministero della Salute. Stando all’odierna tabella sanitaria il numero dei casi di contagio è salito a 268.218 con un incremento di 1.365 casi. Di questi risultano attualmente positivi 24.205 soggetti (+1.049). In Aumento anche i ricoveri in terapia intensiva che ad oggi sono 86, ossia 7 più rispetto alla giornata di ieri. Il numero dei guariti è giunto a 208.536 con un incremento di 312 persone da ieri. Infine si aggrava il bilancio dei decessi con 4 vittime nelle ultime 24 ore che portano il totale a 35.477.

Nelle note si legge che la Regione Basilicata comunicherà domani il numero dei tamponi e dei casi. La Sicilia ha segnalato che dei 34 positivi di oggi, 4 sono migranti e 5 mediatori culturali del centro di accoglienza di Pietraperzia-Enna, mentre dei 34 casi in Calabria, 10 sono migranti. Infine, la Valle d’Aosta ha segnalato un caso tornato positivo e ricoverato dopo essere stato dichiarato guarito lo scorso 24 aprile.

Coronavirus, bollettino: i numeri del Covid-19 in Italia nella giornata di sabato 29 agosto

Il Ministero della salute nella giornata di ieri ha comunicato che il numero delle persone risultate positive al virus dall’inizio dell’emergenza era salito a 266.853. Aumentavano anche i soggetti attualmente positivi che ammontavano a 23.156. In salita anche i ricoveri in terapia intensiva, 79 pazienti. Il numero dei guariti era giunto a 208.224. Purtroppo si aggrava ancora il bilancio dei decessi che portavano il totale a 35.473 unità.

PER APPROFONDIRE LEGGI QUI —> Coronavirus, il bollettino del 29 agosto: i dati dell’epidemia

Coronavirus, bollettino: i numeri del Covid-19 in Italia nella giornata di venerdì 28 agosto

Nella giornata di venerdì il numero dei contagi complessivi era salito a 265.409. Di questi 23.035 erano gli attualmente positivi. Il numero dei pazienti in terapia intensiva invece era pari a 74, mentre quello dei guariti era salito a 206.902. Infine, dal bollettino, si evinceva che i decessi avevano subito un incremento che portava il bilancio a 35.472.

PER APPROFONDIRE LEGGI QUI —> Coronavirus, il bollettino del 28 agosto: i dati dell’epidemia

Covid-19, riapertura delle scuole: la proposta del professor Massimo Galli

Sulla riapertura delle scuole si è espresso in un’intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano il Professor Massimo Galli. Il direttore dell’Ospedale Sacco di Milano ha parlato di una ricerca attualmente in essere volta alla ricerca del virus all’interno di gruppi composti da più soggetti. Test di massa, in sostanza, in grado tramite la saliva di scovare eventuali positivi ed abbattere, così, i costi che comporterebbe effettuare singoli tamponi. “La nostra ricerca è volta a trovare eventuali positività tramite l’analisi della saliva di gruppi di persone”. Trasposto alle scuole significa che, ha spiegato Galli, piuttosto che effettuare un numero elevato di tamponi di frequente, ogni settimana o ogni due, potrà chiedersi agli alunni della saliva, analizzare il campione e solo in caso di positività effettuare i tamponi ad ognuno.

Un meccanismo di ricerca del virus che non solo sarebbe molto meno invasivo, ma anche più economico ed allo stesso tempo efficiente. Al momento, quindi, gli studi sul punto sono serrati.

PER APPROFONDIRE LEGGI QUI —> Covid-19, riapertura delle scuole: la proposta del professor Massimo Galli

Covid-19, la situazione a livello globale: India registra record negativo – Mappa

I casi di contagio da Covid-19 a livello mondiale hanno superato i 25 milioni di unità. Un numero agghiacciante che si traduce in una distribuzione a livello mondiale che vede in cima alla lista gli USA seguiti da Brasile ed India. Il Paese asiatico, nelle ultime 24 ore avrebbe registrato un record a livello planetario annunciando quasi 79mila casi in un solo giorno. Possibile sia il riflesso delle decisioni assunte dal Governo di procedere con un ulteriore step di riapertura. Prima dell’India il triste primato era detenuto dagli USA che il 17 luglio ha registrato più di 77.600 contagi.

Attualmente è proprio il Paese a Stelle e Strisce a figurare come primo in ordine al numero di casi. Stando a quanto contabilizzato dalla Johns Hopkins University, negli Stati Uniti sono 5.961.581 a cui segue il Brasile con 3.846.153 e l’India con 3.542.733.

Purtroppo anche i decessi hanno raggiunto numeri impressionanti. In questo momento nel mondo dall’inizio della pandemia si sono registrati 842.709 morti. Di questi 182.779 negli USA, 120.262 in Brasile, 63.819 in Messico, 63.498 in India.

PER APPROFONDIRE LEGGI QUI —> Covid-19, la situazione a livello globale: India registra record negativo – Mappa

Roma, caos in ospedale: nigeriani col Covid prendono a morsi i medici per scappare

Paura all’Ospedale Clelio di Roma. Nella giornata di ieri tre persone, due omini ed una donna, di origine nigeriana, ricoverate nel nosocomio causa Covid-19, hanno messo a soqquadro un intero reparto. Il loro intento era quello di farsi dimettere nonostante la loro positività.

PER APPROFONDIRE LEGGI QUI —> Roma, caos in ospedale: nigeriani col Covid prendono a morsi i medici per scappare



I tre non soltanto avrebbero devastato il luoghi, ma si sarebbero scagliati anche contro il personale sanitario addirittura mordendolo. Anche un ufficiale di polizia, nel tentativo di contrastare la fuga sarebbe finito morso da uno dei tre ed ora dovrà rimanere in quarantena. Le Forze dell’Ordine sono riuscite a placare la”rivolta” che non è la prima.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.