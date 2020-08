Donna muore nel sonno. Il marito: “Non mi sono accorto di nulla”

Donna muore nel sonno. E’ accaduto a Rovigo. Si è spenta Monica Bassani di 52 anni. Una persona ben voluta da tutti, lascia tanto dolore dietro di sè

Una donna di 52 anni si è spenta all’età di 52 anni mentre dormiva accanto al marito. L’uomo, il mattino seguente, si è svegliato e aspettava che la moglie si alzasse per fare colazione insieme, come erano soliti fare. Non vedendola arrivare, è tornato in camera da letto e ha fatto la triste scoperta. Monica Bassani non respirava più. è spirata nel sonno.

Il fatto è accaduto nella città di Rovigo.

La donna lascia il marito, Paolo Dazzani, di 54 anni, impiegato in un’azienda tessile modenese. La coppia ha tre figli: Deborah di 29 anni, Andrea di 22 e Camilla di 19. Rimangono privi dell’affetto di Monica Bassani anche la madre, le sorelle, il fratello e i nipoti. La sua perdita ha lasciato incredula un’intera comunità.

Leggi anche >>> TRIPADVISOR, UTENTE STRONCA UN RISTORANTE: “PERSONALE NON ETERO”

Donna muore nel sonno. Il ricordo del marito

Paolo Dazzani ricorda la propria congiunta con queste parole: “Monica ha gestito per alcuni anni un negozio di tessuti in via Fuà Fusinato, nelle vicinanze del centro storico di Rovigo. Purtroppo la crisi economica l’aveva costretta alla chiusura e si è quindi dedicata alla famiglia. Era una donna molto impagnata, catechista nella chiesa di San Francesco.” I due si sposarono nel 1991, 29 anni di matrimonio ai quali aggiungere 8 di fidanzamento. 37 anni insieme, una vita intera. Si conobbero da ragazzini quando Monica aveva 15 anni e Paolo 17.

Purtroppo un tumore l’aveva costretta a ritirarsi dai propri impegni parrocchiali. “Era malata da due anni, ha dovuto lasciare tutto per sottoporsi a cure oncologiche.”

Ha poi aggiunto: “Non mi sono accorto di nulla quando si è spenta. Mi sono svegliato e l’ho aspettata per fare colazione, come facevamo tutti i giorni. Non vedendola arrivare, sono corso a svegliarla. Aveva gli occhi chiusi e non respirava più. Se n’è andata senza far rumore.”

LEGGI ANCHE -> Covid-19, tutti i difetti del tampone naso-faringeo: la teoria del test

I funerali avranno luogo lunedì alle ore 11 nella chiesa di San Francesco a Rovigo e saranno officiati da don Marino Zordan.

Il marito ha concluso con un ringraziamento al reparto oncologico dell’ospedale della sua città per le cure riservate a sua moglie.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter