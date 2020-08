Francesco Facchinetti e il pensiero sul papà Roby

Francesco Facchinetti lancia su Instagram un’anticipazione della nuova puntata di The Facchinetti’s e dello scherzo organizzatogli dal padre Roby e la moglie

Siparietto comico quello anticipato ieri da Francesco Facchinetti sulla sua pagina Instagram per anticipare cosa avrebbe visto questa sera i telespettatori nella nuova puntata di The Facchinetti’s in onda su Real Time alle 21.10. Francesco vuole “denunciare” il padre Roby, volto noto dei Pooh, per uno scherzo diabolico organizzato in combutta con la moglie Wilma.

“Voglio denunciare alle autorità competenti, che mia moglie e mio padre mi obbligano a mangiare le olive e i capperi anche se non mi piacciono. Guardate questo video per capire cosa hanno partorito dalla loro mente diabolica per obbligarmi a mangiare quello che non mi piace😄🤮😵” scrive lo speaker radiofonico che poi conclude: “vedrete come è andata a finire nella nuova puntata dei @thefacchinettis su @realtimetvit dalle 21:10! PS Grazie a Chef @ristoranteberton per la sua pazienza 😭”.

Nulla di grave quindi tra padre e figlio, ma solo una gag esilarante che farà ridere molto i fan della famiglia. Il filmato è diventato virale in poche ore, con oltre 60mila visualizzazioni. Ora aspettiamo solo di vedere la messa in onda per capire come andrà a finire la degustazione del piatto e che conseguenze ci saranno per i capi mandante dello scherzo.

Francesco anticipa su Instagram anche le sue seconde nozze con Wilma