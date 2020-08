Guendalina Tavassi è sempre più esplosiva sui social: la romana ha postato su Instagram uno scatto letteralmente da favola mettendo in risalto il suo décolleté incontenibile.

Guendalina Tavassi è una delle influencer più apprezzate e conosciute dal popolo italiano: il suo account vanta 1 milione di follower. La showgirl ha raggiunto la popolarità partecipando al ‘Grande Fratello’, all’Isola dei Famosi e a ‘Tale e quale show’. Dopo la sua presenza nella casa più spiata d’Italia, la classe 1986 è stata spesso ospite di programmi come ‘Pomeriggio Cinque’ e ‘Mattino Cinque’. La romana è legata sentimentalmente ad Umberto D’Aponte: i due si sono sposati nel 2013. Guendalina, poco fa, ha deliziato la platea del web con uno splendido scatto mettendo in mostra il suo incredibile décolleté.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE — > Ludovica Pagani fantastica sul letto, décolleté da urlo – FOTO

Lo splendido scatto di Guendalina Tavassi

Visualizza questo post su Instagram 𝑳𝒂𝒔𝒕 𝒏𝒊𝒈𝒉𝒕🌙 Un post condiviso da Guendalina Tavassi (@guendalinatavassi) in data: 29 Ago 2020 alle ore 1:08 PDT

Guendalina è ancora in vacanza: la nota influencer, nello scatto condiviso qualche ora fa sui social, è seduta comodamente su una sedia in un villaggio della Sardegna. La posa sensuale mette in risalto le sue gambe da sballo. Il bellissimo vestitino, invece, non passa inosservato mentre il décolleté fa impazzire tutti. Il post ha collezionato 60mila cuoricini e tantissimi commenti positivi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Can Yaman, camicia slacciata e sguardo profondo: pioggia di likes – FOTO

La Tavassi, qualche giorno fa, ha infuocato il mondo dei social con uno scatto super bollente: la splendida influencer mise in mostra il suo lato B da urlo.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di cronaca, gossip, musica, televisione, benessere, life style, spettacolo e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.