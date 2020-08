La Casa di Carta 5, anticipazioni dal set. Cosa ci dobbiamo aspettare

La Casa di Carta 5. Sono iniziate ormai da settimane le riprese della serie tv spagnola più amata di tutti i tempi. Le anticipazioni dal set

Il primo ciak delle riprese della quinta stagione de La Casa di Carta è stato annunciato poche settimane fa. Tutto è avvenuto con sostanziosi ritardi a causa della pandemia da Coronavirus che ha sancito uno stop di tutte le produzioni cinematografiche e televisive.

Adesso è ricominciata una pseudo normalità anche in questo settore con tutte le difficoltà del caso tra distanziamento sociale e uso dei dispositivi di sicurezza. Regole ardue da rispettare quando si gira una serie dove il contatto fisico è inevitabile.

Visualizza questo post su Instagram The gang is coming 🦩🦜🐎🐊🐝🦧🦕🦖🦎🦑🐙🐬🦉🦅⛩🔥🚀@darkoperich Un post condiviso da Pedro Alonso (@pedroalonsoochoro) in data: 19 Ago 2020 alle ore 2:02 PDT

Inoltre, l’inizio delle riprese del programma spagnolo più amato di sempre ha un sapore dolce amaro. La quinta stagione sarà l’ultima e definitiva. I fan auspicavano almeno in un sesto capitolo. Aspettative deluse. Probabilmente invece si darà seguito ad una serie spin off su uno dei protagonisti, non è ancora dato sapere chi sarà.

Conclusa la rapina alla Banca di Spagna non vedremo più lo scaltro Professore e la sua banda di criminali dal cuore d’oro imperversare sui nostri schermi.

LEGGI ANCHE -> La Casa di Carta 5, i due nuovi protagonisti della serie spagnola

La Casa di Carta 5. News dal set

Gli attori del cast rispettano un religioso silenzio non facendo trapelare nulla sulla trama delle future puntate. Tuttavia sono stati avvistati sul set di due città europee. Una è Madrid, l’altra Copenhagen. Proprio in quest’ultima ritroveremo tramite flash back Berlino, interpretato da Pedro Alonso, e Patrick Criado, uno dei due nuovi attori assunti tra le fila della gang di malviventi più famosa al mondo.

Miguel Angel Silvestre, l’altro volto inedito che ritroveremo nella quinta stagione, è stato visto invece sul set di Madrid.

Cosa dobbiamo aspettarci ne La Casa di Carta 5? Siamo stati abituati a sconvolgenti colpi di scena. Anche questa stagione sicuramente ne sarà ricca. Ovviamente assisteremo alla conclusione del colpo alla Banca di Spagna. Scopriremo di più sull’identità della crudele ispettrice Alicia Sierra. Chi pensa sia la moglie di Berlino, chi la sorella di quest’ultimo e del Professore.

LEGGI ANCHE -> La Casa di Carta, lo scatto di Tokyo dal set: “Tutto sta per finire”

Visualizza questo post su Instagram Day 1 #lcdp5 #rodaje #shooting @lacasadepapel @vancouvermedia_ @netflixes Un post condiviso da Álvaro Morte (@alvaromorte) in data: 17 Ago 2020 alle ore 11:37 PDT

Dalle foto rubate dal set di Copenhagen è possibile scorgere Diana Gómez, che interpreta Tatiana la moglie di Berlino, e Luka Peros ( Marsiglia ). Siamo curiosi di sapere che mossa faranno nella grande scacchiera perversa de La Casa di Carta.

L’uscita della nuova stagione difficilmente avverrà in aprile come è avvenuta per i passati capitoli a causa dei rallentamenti da Covid. Rimaniamo in attesa di notizie da Netflix, casa di produzione della serie.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter