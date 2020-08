Il Maltempo nel nord Italia sta mettendo in ginocchio alcune regioni: in Alto Adige il fiume Adige e l’Isarco esondano e causano la chiusura dell’autostrada del Brennero.

L’Italia, dopo alcune settimane di caldo bollente, sta facendo i conti con le prime rotture dell’estate: il maltempo con forti temporali era già stato annunciato per il nord della penisola e così è stato. In Alto Adige l’autostrada del Brennero è stata chiusa in entrambe le direzioni per motivi di sicurezza. A causa dell’ingente quantità di acqua caduta dal cielo, si sono verificate le esondazioni del fiume Isarco e del fiume Adige. Al momento ci sono lunghissime code in autostrada a causa della chiusura del tratto tra Bolzano e S.Michele.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Maltempo, è allerta rossa per alcune zone del paese

Maltempo, chiusa autostrada del Brennero

La Protezione Civile, nei giorni scorsi, aveva avvisato la popolazione sottolineando il peggioramento della situazione climatica e l’arrivo di forti acquazzoni. Allerta rossa per Lombardia e allerta gialla per altre Regioni del settentrione. L’autostrada del Brennero è stata quindi chiusa per motivi di sicurezza dopo l’esondazione dell’Isarco e dell’Adige. Nella città di Chiusa, la Protezione Civile ha chiesto alla popolazione di lasciare le piazze pubbliche e le strade per rifugiarsi nei piani alti dei palazzi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Maltempo, uomo disperso nel Varesotto. In Sardegna: un turista morto in mare

In molti si chiedono se, dopo questo peggioramento del meteo e questi forti acquazzoni, il gran caldo ha lasciato il bel Paese, almeno nelle regioni settentrionali. Secondo alcuni modelli, i termometri potrebbero tornare a risalire nei prossimo giorni.