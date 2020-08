Albero cade su una tenda da campeggio: morta bambina di 3 anni, ferite le due sorelle

Una bambina di 3 anni è morta durante la scorsa notte a Marina di Massa di Carrara dopo che un albero è caduto sulla tenda da campeggio, dove si trovava con la famiglia.

Dramma a Marina di Massa di Carrara, dove un albero è caduto per via del maltempo finendo sopra una tenda da campeggio, all’interno della quale si trovava una famiglia, due bambine di 3 e di 14 anni, ed i genitori. La piccola di 3 anni è deceduta, mentre la sorellina si troverebbe ricoverata in gravissime condizioni in ospedale. Ferita anche una 19enne, che stando alle prime informazioni, sarebbe la sorella delle due bimbe. Sul posto sono intervenuti, oltre ai soccorsi del 118, i Vigili del Fuoco ed i carabinieri di Massa Carrara.

Una bambina di soli 3 anni è deceduta, una di 14 anni è in gravi condizioni ed una 19enne è rimasta ferita in modo lieve. Questo il tragico bilancio di quanto accaduto durante la scorsa notte, tra sabato 29 e domenica 30 agosto, a Marina di Massa di Carrara, in località Partaccia. Secondo quanto riferito dalla stampa locale e dalla redazione de Il Giornale, un albero, a causa della forte ondata di maltempo che ha colpito la zona, sarebbe caduto finendo su una tenda da campeggio, all’interno della quale si trovava una famiglia.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con diversi mezzi di soccorso, richiesto anche l’intervento dell’eliambulanza che, però, per via del maltempo non è potuto arrivare sul luogo della tragedia. I medici del 118 non hanno potuto far nulla per la piccola di 3 anni che, sarebbe deceduta sul colpo. La sorella 14enne della vittima è stata trasportata in codice rosso presso l’ospedale di Massa, dove ora sarebbe ricoverata nel reparto di terapia intensiva in gravissime condizioni. Ferita lievemente anche un 19enne che, come riferisce Il Giornale, sarebbe la sorella più grande delle due bambine. Illesi i genitori.

Intervenuti, oltre allo staff medico, anche i Vigili del Fuoco ed i carabinieri di Massa Carrara. La famiglia coinvolta nella tragedia, come riporta Il Giornale, sarebbe di origine marocchine, ma residente in Italia.

