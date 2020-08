Necrologio impietoso: “Cara mamma, non ci mancherai affatto”

Necrologio inaspettato. Alla morte di una donna di 80 anni, i figli ne danno l’annuncio ma ciò che scrivono di lei non è quello che ci si aspetta

Jay e Gina sono i figli maggiori di Kathleen Dehmlow. Sono due persone adulte, hanno più di 60 anni, eppure ci sono certe ferite dell’anima che si portano dentro per anni, le quali difficilmente possono essere rimarginate. Quelle che riguardano le figure genitoriali sono le più segnanti.

Ebbene, tutto il loro risentimento nei confronti della madre è venuto a galla apertamente alla morte di quest’ultima all’età di 80 anni. Il necrologio pubblicato su un giornale locale degli Stati Uniti ne è la prova.

Si legge: “Kathleen Dehmlov è nata il 19 marzo 1938 da Joseph e Gertrude Schunk. Si è sposata con Dennis Dehmlov nel 1957 e ha avuto da suo marito due figli, Gina e Jay. Nel 1962 è rimasta incinta di suo cognato e si è trasferita in California. Ha abbandonato i figli i quali sono stati cresciuti da altri parenti a Clements. Si è spenta 31 marzo 2018 a Springfield e non dovrà fare più i conti con il giudizio degli altri. Non mancherà mai a Gina e Jay che hanno compreso come il mondo sia un posto migliore senza di lei”.

Necrologio impietoso. Le spiegazioni dei figli