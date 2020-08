Nek, le sue scuse dopo la polemica: “Ho commesso una leggerezza”

Nek. Il popolare cantante ha pubblicamente chiesto scusa dopo il suo concerto improvvisato al Twiga, locale di Daniela Santanchè

Nek, al secolo Filippo Neviani, si è reso protagonista di una polemica negli scorsi giorni che ha richiesto le sue sentite e sincere scuse.

Il cantante, infatti, si trovava in vacanza con la sua famiglia nella riviera della Versilia, in particolare a Marina di Pietrasanta.



Una sera in particolare lo ha visto ospite del locale Twiga, di proprietà della politica ed imprenditrice Daniela Santanchè. Forse proprio per omaggiare la sua presenza, il dj in sala ha fatto riecheggiare un brano proprio del cantante dell’Emilia Romagna.

Nek, rispetto delle regole e distanziamento sociale

Spinto dall’entusiasmo dei clienti intervenuti, si è cimentato quindi in una piccola esibizione, creando assembramento. Sono stati divulgati video della performance inattesa su vari canali social.

In questo periodo di crisi dovuto alla pandemia da Coronavirus, alla paura per l’incremento del numero di nuovi contagi e date le disposizioni rigide del governo riguardo le sicurezza, il distanziamento sociale e l’uso di dispositivi di protezione individuale, lo show è sembrato quantomeno fuori luogo.

Nek ha affidato alle storie su Instagram il suo messaggio di scuse: “Ero ad una cena privata con i miei congiunti. Ho passato l’estate seguendo sempre le regole. Non si è trattato di un concerto ma di una piccola esibizione perché il dj ha alzato il volume su una mia canzone. “

Ha inoltre fatto ammenda dicendo: “Ho commesso una leggerezza: la musica crea aggregazione, le persone hanno cominciato a farsi prendere dall’entusiasmo. Non avrei dovuto prendere in mano quel microfono.”

