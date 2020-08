Oggi compie 99 anni Iris Apfel, icona di stile e influencer ecclettica

Esperta d’arte e interior designer, ma anche influencer alla straordinaria età di 99 anni, Iris Apfel festeggia il compleanno in modo sobrio su Instagram

Lei, Iris Apfel, che oggi compie 99 anni ed è riuscita a fare della sua vita un capolavoro. Lei che ha attraversato un secolo arredando la Casa Bianca per almeno 10 Presidenti, tra cui Carter, Reagan, Ford e Clinton.

Lei che ha il coraggio di essere esattamente quello che è, ricoprendo il suo corpo di eccentricità ed infinite straordinarie collezioni di bijoux, trasformandosi cosciente in icona vivente. Lei che ha avuto un matrimonio lungo 67 anni ed un sodalizio professionale invidiabile.

Lei a cui, nel 2005, The Costume Institute ha organizzato una mostra dedicata ai suoi look intitolata “Rara Avis: The Irriverent Iris Apfel”, presentata al Metropolitan Museum of Art di New York. Lei, regina indiscussa del mix and match e dell’esaltazione dell’unicità è stata celebrata in un documentario dedicato alla sua vita dal titolo “Iris”, presentato al New York Film Festival nel 2014.

Lei che oggi compie 99 anni ed è più geniale che mai, indomita e straordinaria come poche.

Ma chi è Iris Apfel?