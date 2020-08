n un drammatico incidente stradale in scooter, un ragazzo di soli 18 anni ha perso la vita a Pesaro nella tarda serata di giovedì.

Pesaro, perde il controllo dello scooter e si schianta contro un palo: muore ragazzo 18enne

Un’altra giovane vita spezzata nell’ennesimo incidente mortale consumatosi sulle strade italiane. L’incidente è avvenuto a Pesaro nella tarda serata di giovedì 27 agosto ed a perdere la vita è stato un giovane di soli 18 anni, Rusjon Kercuku. Secondo una prima ricostruzione, come riporta la redazione de Il Corriere Adriatico, il ragazzo era in sella al suo scooter Piaggio sulla strada Interquartieri, quando ha perso il controllo del mezzo a due ruote e cadendo è finito in un’aiuola battendo la testa contro un palo. Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo a Rusjon che indossava regolarmente il casco.

Sul posto sono sopraggiunti i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane conducente, avvenuto sul colpo. Come riferisce la redazione de Il Corriere Adriatico, una volta appresa la notizia, la madre della vittima ha accusato un malore ed è stata trasportata e ricoverata in ospedale.

Intervenuti sul posto anche gli agenti della Polizia Municipale locale che hanno effettuato i rilievi e adesso stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente. Da chiarire anche le cause che hanno fatto perdere il controllo dello scooter a Rusjon che stava rientrando da lavoro.

