Tina Kunakey distesa nella grotta di Capri, lato B in mostra: una sirena

La modella francese Tina Kunakey ha postato due foto sui social network mentre è in vacanza a Capri: nella grotta appare bellissima come una sirena

Visualizza questo post su Instagram tout est dit Un post condiviso da TINA KUNAKEY (@tinakunakey) in data: 27 Ago 2020 alle ore 8:04 PDT

Tina Kunakey, modella francese 23 anni, ha condiviso su Instagram due scatti uno più bello dell’altro. La bellissima moglie dell’attore Vicent Cassel è a Capri dove sta trascorrendo le vacanze insieme a suo marito. Nella didascalia ha scritto una frase in italiano che probabilmente ha detto in uno dei ristoranti dell’isola partenopea: “Ravioli al limone, per favore”. Nella prima immagine la vediamo distesa a pancia sotto in una grotta tra le molte di Capri con le onde del mare che le bagnano le gambe e il lato B in mostra. Una posizione che ricorda quella di una sirena dei film. Nella seconda foto è immersa fino alle ginocchia nell’acqua e cammina in avanti, capelli bagnati e legati e bikini nero.

LEGGI ANCHE -> Eva Henger, outfit da brividi: reggiseno bianco, da cardiopalma FOTO

La doppietta di foto nell’isola di Capri di Tina Kunakey