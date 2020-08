Valentina Ferragni spegne il body shaming: “Quando si è abbastanza?”. La sorella di Chiara negli ultimi mesi è stata continuamente attaccata per il suo fisico

Valentina Ferragni ha deciso di rompere il silenzio riguardo al suo fisico e rispondere alle numerose critiche che le sono arrivate negli ultimi mesi. Dopo la quarantena la sorella di Chiara ha messo su qualche chilo e da allora riceve insulti di ogni tipo sul suo aspetto fisico.

Valentina Ferragni risponde a chi la critica per il suo fisico: “Bisogna essere se stessi”

“Mi dispiace che la mia normalità sia considerata come anormale. Fino a qualche tempo fa le ragazze vedevano le modelle, tutte molto magre, e cercavano di imitarle. Ma oggi non è più così: bisogna essere se stessi. Non mi sento più sbagliata solo perché ho preso qualche chilo in più. Magari dimagrirò, vado in palestra, ma di fatto mi godo la vita. Se voglio mangiare un piatto di pasta, lo faccio. So che non posso piacere a tutti. A volte capita che qualcuno mi fermi per strada quando sono struccata e mi chieda una foto.

Poi la pubblicano sui social e scrivono: “Guardate quanto è brutta”. Allora mi chiedo: perché hanno voluto fotografarsi con me? Solo per insultarmi? Eppure davanti a me nessuno ha mai detto: “Vale, non mi piaci”.

Magari non rappresento l’idea della perfezione. Ma preferisco essere imperfetta e accettarlo. Noi donne non riusciamo mai a volerci bene abbastanza. Ognuna di noi prova a diventare più bella, brava, intelligente, Ma quando ci si deve fermare? Quando si è davvero abbastanza?”.

Queste dichiarazioni hanno fatto riflettere molto i fans dell’influencer che l’hanno riempita di messaggi e di ringraziamenti.