Acidità di stomaco, come combatterla con un alimento insospettabile

L’acidità di stomaco è un vero incubo per chi ne soffre. Eppure c’è un alimento antiacido che la contrasta, una spezia della salute

Acidità di stomaco, come combatterla e con quali elementi? Ci viene incontro la natura, come spesso accade con un alimento insospettabile. Un frutto della natura dal quale molti si mantengono alla larga perché convinti che possa aumentare i problemi di stomaco e invece non è affatto così.

Parliamo di una spezia della salute rinomata in tutto il mondo di cui il nostro Paese, e una regione in particolare, ne è l’emblema, la Calabria. È il peperoncino che non è affatto causa di acidosi gastrica, anzi aiuta a contrastarla in modo del tutto naturale. Vediamo come.

Acidità di stomaco, il peperoncino un vero toccasana

È un vero toccasana il peperoncino contro l’acidità di stomaco. Molti non lo direbbero ma invece le sue proprietà inaspettate aiutano molto l’organismo. Tutto questo grazie al suo principio attivo, la capsaicina, che ha una proprietà protettiva per lo stomaco che riesce ad alleviare i disturbi dovuti all’acidità di stomaco.

È quanto si è scoperto in n recente studio che ha lasciato di stucco tutti rivelandosi così un alleato naturale inaspettato. Considerato fino a ieri, ormai, non adatto per chi soffre di acidosi gastrica, oggi il peperoncino stupisce tutti e si dimostra un ottimo “farmaco naturale” che riesce ad alleviare di circa il 60% i fastidi allo stomaco.

Un alimento insospettabile dunque che in questa nuova veste cambia aspetto e si arricchisce di una nuova e importante proprietà salutare che si affianca a quelle di vasodilatatore e di ausili per la circolazione del sangue, oltre che protettore del cuore.

