Beautiful, anticipazioni puntata 1 settembre: Steffy si confida con Ridge

Beautiful, anticipazione: che confusione in casa Forrester! Uno ad uno i personaggi si stanno schierando pro o contro il matrimonio tra Hope e Thomas.

Si complica la situazione a Beautiful. Mentre Xander è sull’orlo di una crisi perché Zoe non crede alle sue accuse nei confronti di Thomas, il figlio di Ride Forrester progetta di sposare Hope. La giovane Logan gli ha detto di sì, ma poi l’ha rifiutato quando lui ha provato ad andare oltre. Questa cosa ha fatto tirare un sospiro di sollievo a Brooke, che sostiene che Hope abbia bisogno di un po’ di tempo da sola per riordinarsi le idee. In realtà anche lei sospetta di Thomas o, comunque, non si fida affatto di lui. Adesso anche Ridge e Steffy vogliono dire la loro.

Beautiful, anticipazione: Steffy vuole che Thomas capisca…

Dalle anticipazioni americane scopriamo che Ridge e Steffy sono entrambi felici per le imminenti nozze. Ottenuto il beneplacito dei membri più stetti della famiglia, Thomas si sente soddisfatto, ma Steffy lo ammonisce: è importante che il fratello capisca che c’è una bella differenza tra l’avere l’attenzione di una persona e l’avere il suo amore. La giovane Forrester si confida anche con il padre, esprimendo quei timori che non ammetterebbe mai di fronte a Hope. Steffy vuole infatti riconquistare Liam, perciò ha bisogno che Hope si tiri indietro in questa partita che l’ha sempre vista favorita.

Nel frattempo Brooke esprime i suoi dubbi a Donna e Katie, le quali decidono di aiutarla nel suo tentativo di dissuadere Hope.

