Belen Rodriguez, reggiseno e slip bianchi, spettacolo vietato ai minori – foto

Per Belen le vacanze non finiscono mai. Weekend fuori porta con amici e conoscenti e via i cattivi pensieri, intanto i fan insorgono per le foto sui social

Per Belen Rodriguez l’estate 2020 è stata veramente speciale. La showgirl argentina ha trascorso le vacanze in giro per l’Italia in compagnia di amici e parenti, infatti la sorella Cecilia l’ha accompagnata in quasi tutte le sue “avventure”. Dopo un periodo altalenante, Belen ha riscoperto la bellezza della vita lasciandosi alle spalle i pensieri negativi.

Belen, l’intimo bianco manda in tilt il web