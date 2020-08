Due turisti tedeschi sono deceduti in un incidente stradale consumatosi nella notte sulla statale del Brennero, nel territorio di Pineta di Laives, in provincia di Bolzano. Feriti anche un uomo ed un bambino di 7 anni.

Tragedia durante la scorsa notte sulla statale del Brennero, dove due turisti hanno perso la vita in un incidente stradale. Stando alle prime informazioni, le due vittime viaggiavano a bordo di un’auto che, per cause ancora in fase di accertamento, si sarebbe scontrata contro due mezzi pesanti. Un impatto tremendo che non ha lasciato scampo al padre 45enne e la nonna 67enne. Feriti un bambino di 7 anni ed un altro uomo che sarebbe il nonno del piccolo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, i Vigili del Fuoco ed i Carabinieri. Ancora al vaglio degli inquirenti la dinamica del drammatico sinistro costato la vita ai due turisti.

Due morti e due feriti, tra cui un bambino. Questo il bilancio del drammatico incidente stradale avvenuto durante la scorsa notte, tra domenica 30 e lunedì 31 agosto, sulla statale del Brennero nei pressi di Pineta, frazione del comune di Laives, in provincia di Bolzano. Stando ad una prima ricostruzione, riportata dalla redazione dell’Alto Adige, le vittime ed i feriti viaggiano a bordo di un’auto lungo il percorso alternativo in seguito alla chiusura dell’autostrada del Brennero per via della piena dell’Adige, esondato a causa del maltempo. Improvvisamente, per cause ancora da accertare, il veicolo si è scontrato contro due camion con targa straniera.

A perdere la vita due turisti tedeschi, un padre di 45 anni ed una nonna 67enne. Feriti, invece, un bambino di 7 anni ed il nonno. Praticamente illesi i camionisti a bordo dei mezzi pesanti coinvolti nell’incidente.

Sul posto, come riferisce la redazione dell’Alto Adige, sono prontamente sopraggiunti i soccorsi della Croce Rossa e Croce Bianca. Purtroppo i medici non hanno potuto per le due vittime, mentre il piccolo e l’uomo rimasti feriti sono stati trasportati presso l’ospedale di Bolzano, dove sono stati ricoverati.

Presso il luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri che si sono occupati dei rilievi per cercare di ricostruire le cause e la dinamica dell’incidente mortale. Da chiarire se il maltempo che ha colpito la zona nelle ultime ore possa aver influito.