Calciomercato Juventus, prima offerta per un’attaccante di Serie A

La Juventus, secondo i rumors di calciomercato, avrebbe presentato un’offerta per il centravanti Arkadiusz Milik del Napoli, ma il presidente De Laurentiis avrebbe rifiutato.

Domani partirà la sessione “estiva” di calciomercato, rinviata a causa dell’epidemia da Covid-19 che ha fatto slittare l’inizio del campionato italiano. Da mesi ormai, però, si susseguono le indiscrezioni sulle prossime mosse delle società che hanno già messo a segno qualche colpo per puntellare le rose. Tra queste anche la Juventus che ha dato il benvenuto ai due centrocampisti Weston McKennie e Arthur, rispettivamente acquistati da Schalke 04 e Barcellona. Adesso, però, si sta valutando l’acquisto di un attaccante, tra tutti Arkadiusz Milik del Napoli a cui è stata già presentata un’offerta.

Leggi anche —> Calciomercato Juventus, derby con l’Inter per un giocatore del Barcellona

Calciomercato Juventus, offerta per Arkadiusz Milik: arriva il rifiuto di De Laurentiis

Con la difesa al completo ed i nuovi rinforzi a centrocampo, l’incognita per la dirigenza e per il neotecnico della Juventus Andrea Pirlo rimane l’attacco. Ancora si sta studiando la situazione di Gonzalo Higuain, la cui cessione è ormai certa, ma che non sembra cosa facile, considerato l’alto ingaggio che percepisce dalla Vecchia Signora. Tra le ipotesi c’è anche quella di una possibile rescissione contrattuale che andrebbe a liberare il centravanti argentino e alleggerire le casse bianconere.

Intanto si stanno valutando diversi giocatori che possano andare a sostituire il Pipita completando il reparto offensivo insieme a Dybala e Cristiano Ronaldo. Il nome più suggestivo è sicuramente quello di Luis Suarez, anche se ad ora rimane l’ipotesi meno probabile. In cima alla lista del direttore sportivo Fabio Paratici rimangono Edin Dzeko della Roma e Arkadiusz Milik, ormai destinato a lasciare il Napoli. I due potrebbero essere protagonisti di un triangolo di mercato con il bosniaco alla Juventus e Milik che verrebbe acquistato dalla Roma per sostituirlo. Il Napoli per lasciar partire il centravanti 26enne chiede tra i 35 ed i 30 milioni di euro, cifra che appare alta sia per i giallorossi che per i bianconeri.

Stando a quanto riferito dalla Domenica Sportiva, come riferisce la redazione di Tuttojuve, la società bianconera si sarebbe già mossa per il Milik mettendo sul piatto il cartellino del difensore Cristian Romero più un conguaglio da 10 milioni di euro. L’offerta sarebbe già stata rifiutata da Aurelio De Laurentiis che avrebbe chiesto una cifra di almeno il doppio da quella presentata oltre al cartellino di Romero.

Leggi anche —> Calciomercato Juventus, idea Suarez per l’attacco: i tifosi sognano un tridente stellare

Rimangono, dunque, ancora aperte le contrattazioni tra le tre società che puntano ad un cambio per quanto riguarda il reparto offensivo. Non si esclude anche che la Juventus possa abbandonare la trattativa puntando ad un attaccante di una società estera lasciando campo libero ai capitolini.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.